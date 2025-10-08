Der Bitcoin-Kurs hat in dieser Woche neue Rekordhochs erreicht, doch die aktuellen Niveaus erscheinen immer noch wie ein Schnäppchen, wenn man der neuen Prognose des Vermögensverwalters VanEck für die Mutter aller Kryptowährungen glauben darf. Steigt Bitcoin jetzt auf 644.000 US$? Der Goldpreis hat am Mittwoch zum ersten Mal die Marke von 4.000 US$ durchbrochen. Das ist die Folge einer rasanten Kursentwicklung und der wachsenden geopolitischen Unsicherheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de