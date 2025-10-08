Eine Analyse zeigt: Während Schweden mit Investitionen sein Zug-WLAN deutlich verbessert hat, stagniert das Internet der Deutschen Bahn - auch wegen des langsamen Ausbaus neuer Technologien. Im internationalen Vergleich steht Deutschland allerdings gar nicht so schlecht da. Es ist nicht schwer, einen Grund zu finden, um über die Deutsche Bahn zu schimpfen. Aber wie ist es eigentlich um das WLAN bestellt, das in den Zügen kostenlos zur Verfügung steht? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n