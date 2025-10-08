Hunderte Millionen Facebook-Daten landeten 2021 im Netz. Jetzt will die Verbraucherzentrale Schadenersatz erstreiten. Du kannst dich der Sammelklage noch bis Ende Oktober anschließen. Klarnamen, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, vielleicht auch noch der Beziehungsstatus: Facebook verfügt über eine Menge Daten seiner Nutzer:innen. Entsprechend schwer wiegt ein Datendiebstahl beim Meta-Konzern, der es auf genau diese Nutzer:innendaten abgesehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n