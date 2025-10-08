Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die indische Notenbank hat bei ihrem Treffen am 1. Oktober den Leitzins unverändert bei 5,50% gelassen, so die Analysten der DekaBank.Sie habe allerdings deutlich gemacht, dass sie Raum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik sehe. Diese Einschätzung stütze sich zum einen auf die wegen der US-Zölle gestiegenen Konjunkturrisiken. Zum anderen habe die Inflationsrate in den vergangenen Monaten immer wieder nach unten überrascht und dürfte in den kommenden drei Monaten nach Einschätzung der Währungshüter leicht unterhalb des Zielbands (2% bis 6%) liegen. Dass der Zins nicht schon im Oktober gesenkt worden sei, sei damit begründet worden, dass zunächst die Wirkung der bislang durchgeführten Senkungen abgewartet werden solle. Damit erscheine es wahrscheinlich, dass der Zins beim nächsten Treffen im Dezember um 25 Basispunkte gesenkt werde. ...

