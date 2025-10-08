Munsbach (www.fondscheck.de) - Nennenswerte Anpassungen im Anleihenportfolio wurden lediglich bei den Staatsanleihen umgesetzt, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Die US-Staatsanleihen seien um den Zinsentscheid der Fed herum verkauft worden. Dafür sei die Position in französischen Staatspapieren auf knapp über 5% ausgebaut worden. Die Experten von ETHENEA seien überzeugt, dass die aktuelle Krise in Frankreich lediglich temporär sei, und würden den Spread zu deutschen Staatsanleihen von etwas über 80 Basispunkten als gute Gelegenheit erachten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
