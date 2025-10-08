© Foto: AdobeStock

Während Gold und Silber noch immer unter Dampf stehen und ihre Aufwärtsbewegungen erbarmungslos vorantreiben, kündigt sich bei Kupfer der nächste Preisknall an. Der Kupferpreis steht vor einer Neubewertung. Im Schatten von Gold und Silber Gold hat es geschafft. Die Marke von 4.000 US-Dollar wurde durchbrochen. Wenig überraschend scheint sich der Goldpreis nicht lange an dieser Zwischenstation aufhalten zu wollen und setzt zur Stunde energisch nach. Der Silberpreis wartet hingegen noch auf einen Ausbruch über die 50 US-Dollar. Doch dieser dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Bei Silber könnte sich ein Vorstoß über die 50 US-Dollar ebenfalls als Brandbeschleuniger erweisen und die Rallye …