All-in-one App vereinheitlicht Kommunikation und Organisation für schnellere und einfachere Produktivität

eM Client, der moderne, für intelligente Produktivität entwickelte E-Mail-Client, gibt bekannt, dass die Funktionen seiner mobilen App für iOS und Android nun allgemein verfügbar sind. Die Veröffentlichung bringt die komplette Produktivitätssuite des Unternehmens auf mobile Geräte und vereint E-Mail-Merkmale, Kalenderdaten, Kontakte, Aufgaben und Notizen in einem nahtlosen Erlebnis. Darüber hinaus führt die App eine integrierte KI-Assistenz ein, um die Benutzer zu unterstützen, E-Mails und Antworten schneller zu verfassen, um somit die alltägliche Kommunikation effizienter zu gestalten.

"Mit eM Client Mobile können alle Nutzer endlich aufhören, mehrere Apps gleichzeitig zu benutzen einfach um organisiert zu bleiben", so Michal Bürger, CEO von eM Client. "Alles befindet sich an einem Ort und KI ermöglicht eine schnellere Kommunikation als jemals zuvor, um auch unterwegs produktiv zu bleiben. Wir haben diese App entwickelt, um den Menschen das gleiche kraftvolle Erlebnis zu bieten, dem die Benutzer auf dem Desktop vertrauen nun aber für Mobilgeräte optimiert."

Alles, was Sie benötigen, alles in einer App

Mit dieser Einführung vereint eM Client seine am häufigsten nachgefragten Tools und Verbesserungen in einem mobilen Nutzererlebnis. Die Benutzer werden nun von folgenden Merkmalen profitieren:

Wesentliche Produktivitätsmerkmale: Verwaltung von Kalendern, Kontakten, Aufgaben und Notizen zusammen mit E-Mails in einer integrierten App. Zu den Kalendermerkmalen gehören mehrere Ansichten und Echtzeitbenachrichtigungen, um den Überblick über Meetings zu behalten. Die Kontakte bieten eine synchronisierte Kontoverwaltung, Sofort-Aktionen für Anrufe oder E-Mails und eine Kommunikationshistorie sowie Historie der Anhänge. Die Aufgaben und Notizen werden synchronisiert, um Termine und Ideen an einem Ort zu behalten.

KI-gestützte Assistenz: Erstellung von Entwürfen oder Verfassung schneller Antworten mithilfe integrierter KI-Tools, um die gleichen intelligenten Funktionen von Desktop-PCs auch für mobile Anwendungen zu ermöglichen. Die Benutzer können E-Mails direkt übersetzen oder Korrektur lesen, um höfliche Ablehnungen oder Anfragen nach weiteren Informationen mit einem Fingertipp zu erstellen oder benutzerdefinierte Antworten durch eigene Eingabeaufforderungen zu generieren. KI optimiert wiederkehrende Nachrichten und sorgt für ausgefeilte, kontextbezogene Antworten, um die Kommunikation auch unterwegs effizient zu gestalten.

Verbesserte Nutzererfahrung: Tablet-optimierte Benutzeroberfläche für Android und iPad bietet ein Layout näher am Desktop-PC und mit Optionen zum Anheften oder Ausblenden von Bedienfeldern für saubereres Lesen. Einstellbare Schriftgrößen, flexible Listensortierung und iOS-Leistungssteigerungen sorgen für eine reibungslose und mitreißende Erfahrung auf allen Geräten.

Der Markt für KI-Produktivitätstools erlebt ein erhebliches Wachstum mit Anzeichen einer deutlichen Ausweitung bis mindestens 2030-2034. Organisationen aus allen Branchen investieren in diese Lösungen, um Arbeitsabläufe und die Kommunikation zu optimieren. Durch die Einbettung von KI direkt in seine mobile App bringt eM Client diese Verbesserungen in alltägliche E-Mails und Zusammenarbeit ein.

Verfügbarkeit

Die mobile eM Client App ist nun weltweit für iOS und Android allgemein verfügbar. Bestehende Benutzer erhalten das Update automatisch, wohingegen neue Benutzer die App mit nur wenigen Klicks einrichten können. Eine automatische Kontoerkennung und eine Import-Funktion mithilfe des QR-Merkmals erleichtern es, die Einstellungen von der Desktop-Version zu übertragen.

Anfang des Jahres veröffentlichte eM Client die Version eM Client 10.3 mit zahlreichen Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Einbindung stark nachgefragter Funktionen früherer Postbox-Nutzer, wie etwa Profiles, Account Groups und zusätzliche Keyboard-Shortcuts. Ende letzten Jahres erwarb eM Client Postbox Inc., ein in den USA ansässiges Unternehmen für E-Mail-Anwendungen. Diese strategische Übernahme verbesserte die Serviceangebote von eM Client für eine breitere Nutzerbasis und steigert die Produktivität und Nutzer-Effizienz des E-Mail-Managements zusätzlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.emclient.com/mobile-features.

Über eM Client

eM Client (www.emclient.com) wurde im Jahr 2006 mit einem klaren Ziel gegründet: Einen modernen E-Mail-Client zu entwickeln, der stets mit den neuesten Technologien kompatibel ist und alle wichtigen E-Mail-Anbieter unterstützt. Über 100.000 Unternehmen und 2.500.000 Nutzer weltweit vertrauen auf eM Client eine leistungsstarke E-Mail-Geschäftslösung für Unternehmen und ein Produktivitätstool für Unternehmen jeder Größe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251008168246/de/

Contacts:

Media Contact

10Fold for eM Client

emclient@10fold.com