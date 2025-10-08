Die Serie an neuen Aufträgen bei Nordex setzt sich fort und die Aktie klettert entsprechend auch am Mittwoch weiter nach oben. Mittlerweile notiert der MDAX-Titel so hoch wie seit 2021 nicht mehr. Seit Jahresbeginn haben sich die Papiere des Turbinenbauers schon weit mehr als verdoppelt.Am Mittwoch hat Nordex einmal mehr Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika erhalten. Turbinen des Typs N163 werden dort ab 2027 in mehreren Projekten verbaut. Über den Namen der Kunden und der Projekte wurde derweil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
