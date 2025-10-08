Die Aktie des Satellitenentwicklers und -herstellers AST SpaceMobil zieht am Mittwoch einmal mehr die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Grund dafür ist ein Deal mit dem US-amerikanischen Telekommunikationskonzern Verizon. Ab 2026 sollen Verizon-Kunden auch dort Empfang haben, wo bislang Funkstille herrschte - darüber freuen sich nicht nur diese, sondern auch die Aktionäre.Verizon plant, sein bestehendes 850-MHz-Mobilfunkspektrum mit dem Low-Earth-Orbit-Satellitennetzwerk von AST SpaceMobile zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
