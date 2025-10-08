Hamburg (ots) -Yasemin Yüksel wechselt vom Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL" zum Norddeutschen Rundfunk und zieht in das Leitungsteam von "11KM: der tagesschau-Podcast" ein. Mit in der Spitze knapp zwei Millionen Zugriffen pro Monat zählt 11KM zu den erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Nachrichten-Podcasts. Yasemin Yüksel leitet den täglichen Podcast, den NDR Info und BR24 gemeinsam für die tagesschau produzieren, zusammen mit Fumiko Lipp vom Bayerischen Rundfunk. Fumiko Lipp steht bereits seit dem Start 2023 an der Spitze von 11KM - bisher gemeinsam mit Lena Gürtler vom NDR, die zum 1. Oktober 2025 eine neue Herausforderung angenommen hat und das Team der NDR Investigation leitet. Yasemin Yüksel startet ihren neuen Job beim NDR zum 1. Januar 2026, bis dahin verstärkt Nicole Dienemann das 11KM-Leitungsteam.Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur: "Wie großartig, dass wir mit Yasemin Yüksel eine ebenso leidenschaftliche wie erfahrene und erfolgreiche Audio-Expertin gewinnen konnten. Willkommen an Bord und in der 11KM-Familie, liebe Yasemin Yüksel, wir freuen uns auf Deine Impulse!"Yasemin Yüksel hat beim Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL" das Audio-Ressort aufgebaut und fünf Jahre lang geleitet. Als Ressortleiterin verantwortete sie die Entwicklung zahlreicher neuer Formate, darunter den Investigativ-Podcast "NDA" und produzierte Storytelling-Serien, wie die zum "Pelicot-Prozess". Am Mikrofon stand sie unter anderem als Host des täglichen Formats "SPIEGEL Daily". Für ihre Arbeit wurde sie zweimal für den Deutschen Reporterpreis nominiert."11KM macht aus komplexen, investigativen Recherchen spannende Geschichten und sticht als Format heraus. Ich freue mich sehr darauf, diesen Erfolg mit dem hervorragenden 11KM-Team weiter auszubauen", so Yasemin Yüksel."11KM: der tagesschau-Podcast" ist ein innovatives Format, das ein Thema in aller Tiefe betrachtet und sich vor allem an Hörerinnen und Hörer zwischen 30 und 49 Jahren richtet, die Nachrichten in allen Einzelheiten verstehen, Ereignisse dicht verfolgen und Debatten differenziert nachvollziehen wollen. Der Podcast erscheint montags bis freitags in einer Länge von etwa 30 Minuten. Zu Gast sind Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD mit ihren investigativen Recherchen, ihrer Expertise hinter aktuellen Nachrichten und ihren ausführlich recherchierten Geschichten. 11KM bietet ihnen eine hochwertige Audio-Ausspielform für die Nachrichten und Informationen, die viele Menschen bewegen. Der Titel "11KM" steht für die rund elf Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht, dem Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean.8. Oktober 2025 / PDCPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6133776