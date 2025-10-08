Der Londoner Polizei ist ein beachtlicher Erfolg gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Eine Bande soll im großen Stil gestohlene Mobiltelefone aus Großbritannien nach China verschifft haben. Jetzt flogen die Schmuggler auf - die Polizei lokalisierte sie über die "Was ist?"-Funktion auf dem iPhone. Der Londoner Polizei ist die bislang größte Operation gegen Handydiebstahl in der Geschichte des Landes gelungen. Dabei wurden insgesamt 18 Verdächtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n