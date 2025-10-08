Krakow am See (ots) -Rheingas feiert am 10. Oktober 2025 das 35-jährige Bestehen seines Standorts in Krakow am See mit einer internen Feier. Was 1990 mit einem Mitarbeiter, einem geschenkten Kopierer und einer großen Portion Pioniergeist begann, ist heute einer der führenden Flüssiggasversorger und Energiedienstleister für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein und die Energietechnik-Zentrale des Unternehmens.Nach der Wende entwickelte sich der Standort rasant. Bereits Anfang der 1990er-Jahre installierte Rheingas in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg erste Großtanks und baute Sammelversorgungen für ganze Siedlungen auf. Schulen, Kommunen und Privathaushalte stellten in großer Zahl auf Flüssiggas um. Mitte des Jahrzehnts, als der Bauboom zurückging, setzte Krakow am See auf technisches Know-how, und legte damit den Grundstein für seine Rolle als Kompetenzzentrum.Vom Standort Krakow am See (https://www.rheingas.de/heizung-sanitaer/krakow-am-see) aus bietet Rheingas heute ein breites Spektrum moderner Energietechnik: von Photovoltaikanlagen über Klimatechnik bis hin zu nachhaltigen Wärmelösungen mit Wärmepumpen und Heizungsbau. Planung, Installation und Service kommen dabei aus einer Hand."Wir setzen auf Innovation, Qualität und Kundennähe. Dafür steht Krakow am See seit 35 Jahren", betont Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas.Rheingas mit Hauptsitz in Brühl ist deutschlandweit aktiv, verfügt über mehrere Tochterunternehmen und betreibt weitere Standorte, die zusammen ein starkes Netzwerk für Energie- und Wärmelösungen bilden.Rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen in Krakow dafür, dass Rheingas-Kunden bundesweit zuverlässig betreut werden. Viele von ihnen haben ihre Ausbildung vor Ort absolviert und sind bis heute geblieben.Niederlassungsleiter Mario Both: "Unsere Kunden schätzen den persönlichen Kontakt und die kompetente Beratung. Das unterscheidet uns von anonymen Großanbietern."Mit dem Jubiläum blickt Rheingas nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorn: Photovoltaik, Wärmepumpen, Klimatechnik und Heizungsbau stehen im Fokus. Krakow am See wird auch künftig Motor der Energiewende für Rheingas bleiben.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.Pressekontakt:Pressesprecherin RheingasEvelyn HöllerTel: 02232 7079 1126Mobil: 0151 40466790evelyn.hoeller@rheingas.deOriginal-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118273/6133794