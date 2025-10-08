Auch im September führte der Volkswagen ID.3 mit fast 3.000 Neuzulassungen erneut das deutsche Elektroauto-Ranking an - bereits zum vierten Mal in Folge. Die Top Ten dominieren weiterhin Modelle aus dem VW-Konzern. Tesla meldet sich hingegen gleich mit zwei Modellen wieder zurück. Schon im vergangenen Jahr verzeichnete der September nach dem Ferienmonat August ein spürbares Wachstum. Damals kamen 34.479 neue E-Autos auf die Straßen - nach nur etwas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
