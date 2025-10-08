Die Aktie von Plug Power knüpft an die gestrigen Kursverluste an. Hintergrund: Das Unternehmen hat bekanntgegeben, eine Optionsscheintransaktion durchgeführt zu haben. DER AKTIONÄR hat in den zurückliegenden Tagen immer wieder gewarnt, dass Plug Power das Kursniveau nutzen könnte, um eine verwässernde Kapitalmaßnahme durchzuführen.Durch die Optionsscheintransaktion hat sich Plug Power in einer ersten Tranche 370 Millionen Dollar gesichert. Zudem bestehe laut dem Wasserstoff-Spezialisten das Potenzial, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär