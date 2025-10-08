© Foto: Dall-EEine marktbreite Korrektur drückt die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung unter 4,2 Billionen US-Dollar. Besonders betroffen sind Ethereum, XRP und Dogecoin. Nach einer spektakulären Rallye in der vergangenen Woche mit Allzeithochs für Bitcoin und Co. erleben die Kryptowährungen heute eine deutliche Abkühlung. Der breite Markt steht unter Druck: Ethereum (ETH) verliert 4,7 Prozent, XRP 3,1 Prozent, Solana (SOL) 3,8 Prozent und Dogecoin (DOGE) 4,6 Prozent. Auch Bitcoin (BTC) gibt um 1,4 Prozent nach und notiert bei rund 122.960 US-Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung sinkt über 2 Prozent auf 4,19 Billionen US-Dollar. Der Crypto Fear & Greed Index fällt um sieben Punkte auf 55 und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE