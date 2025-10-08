DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Oktober (vorläufige Fassung)
=== 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz August Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +14,7 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Parlaments *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung 17:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede und Q&A bei Round Table von Irish Association of Investment Managers *** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q 18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, spricht beim Economic Club of Minnesota - BE/Treffen der Eurogruppe - KR/Börsenfeiertag Südkorea ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2025 09:22 ET (13:22 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News