Regensburg (ots) -Ein unsicherer Verkäufer, eine ratsuchende Familie und eine unerfahrene Eigentümerin - sie alle standen vor der Herausforderung, eine Immobilie zu (ver-)kaufen. Was sie verbindet? Die Suche nach einem Immobilienmakler, der mehr bietet als Standard und ihnen persönlich zur Seite steht. Fündig wurden sie schließlich bei OLYMP Immobilien: Welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, lesen Sie hier.Viele kennen das Gefühl: Der Verkauf einer Immobilie, die Suche nach einem neuen Zuhause - teils verbunden mit der Planung einer Sanierung sind gerne mal mit Unsicherheit und großen Fragezeichen verbunden. So auch bei Christian D.: Nach einem Neubau stand ein Hausverkauf im Raum, doch der Markt schien unübersichtlich - umso größer die Angst, Fehler zu machen. Ähnlich ging es der Familie von Sebastian S., die lange nach einem passenden Bestandsobjekt suchte, sich aber vor der oftmals notwendigen umfangreichen Sanierung und den damit verbundenen Kostenunsicherheiten scheute. Roswitha D. wollte unterdessen ihr in die Jahre gekommenes Einfamilienhaus verkaufen, hatte aber keinerlei Erfahrung und fürchtete, etwas übersehen zu können. So unterschiedlich ihre Geschichten auch sein mögen, so ähnlich war letztendlich ihr Wunsch: professionelle Unterstützung, Vertrauen und echtes Know-How am Objekt, das tiefer geht, als die meist oberflächlichen Kenntnisse von vielen Maklern."Wir hatten eine Immobilie zu verkaufen und wollten das nicht in Eigenregie machen. Also haben wir uns überlegt, einen Makler zu beauftragen", erinnert sich Christian D. Auch Sebastian S. weiß noch genau, wie erleichtert er war: "Meine Frau und ich haben über einen längeren Zeitraum nach einer bezahlbaren Immobilie gesucht - eine Wohnung mit einer Größe zwischen 100 und 130 Quadratmetern. [...] Nach einer kurzen Verbindungsaufnahme per E-Mail und einem kurzen Telefonat kam es direkt zur ersten Besichtigung." So wurde nach diversen Eigenversuchen, den Markt zu überblicken, für alle schnell deutlich: Mit digital orientierten, engagierten Partnern wie Adis Halkic und Irfan Mandzukic von OLYMP Immobilien an der Seite kommt man nicht nur schneller, sondern auch entspannter ans Ziel. "Für mich war das komplettes Neuland. Aber euch kann ich nur weiterempfehlen, das muss ich wirklich sagen", resümiert Roswitha D. gegenüber OLYMP Immobilien.Sichtbarkeit & Vermarktung mit Effekt: Wie OLYMP Immobilien den Verkaufserfolg sichertWas OLYMP Immobilien dabei von anderen abhebt? Erfahrung aus der Praxis und sichtbare Ergebnisse durch innovative Vermarktung wie moderierte Immobilienvideos und breit ausgespielte Werbeanzeigen, die potenzielle Käufer optimal ansprechen. Für Christian D. war hierbei vor allem der eigens produzierte Objektfilm ein echtes Highlight: "Man konnte sich das Haus wunderschön aus allen Perspektiven anschauen."Bei seinem Objekt handelte es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus, das von seiner Mutter bewohnt wurde. Größe des Grundstücks: ca. 700 Quadratmeter. Das Haus selbst war sehr großzügig geschnitten - 200 Quadratmeter mit großem Wohn- und Essbereich sowie Wintergarten. Von der Raumaufteilung her war es eher für Familien mit einem Kind konzipiert. Dazu kam eine große Doppelgarage und ein schöner Garten. "Zusätzlich wurde ein Sanierungskonzept mit verschiedenen Optionen zur Verfügung gestellt. Das hat den Käufern zugesagt und sie am Ende auch überzeugt", erzählt Christian D.Persönliche Rundum-Begleitung und echte Unterstützung: (Ver-)Kauf ohne Lücken mit OLYMP ImmobilienSo greift das Team von OLYMP Immobilien auch bei sanierungsbedürftigen Immobilien stets auf sein breites Netzwerk und Bau-Know-how zurück. "Bereits nach der ersten Besichtigung hatten wir uns gedanklich für die Immobilie entschieden. Bei einem zweiten Termin ging es sehr konkret um die geplanten Sanierungen: Was möglich ist, was gemacht werden kann, und welche Kosten entstehen würden. Hier wurde professionell und mit klaren Zahlen geantwortet", verrät Sebastian S.Auch die Betreuungsqualität zieht sich dabei durch alle Phasen: Ob bei Notarterminen, Bankgesprächen oder individuellen Sanierungswünschen - das Team von OLYMP Immobilien bleibt stets ansprechbar und lösungsorientiert. "Wir wurden komplett betreut, sodass wir lediglich an den Terminen erscheinen, unterschreiben und wieder nach Hause fahren mussten. Alles lag in den Händen von OLYMP Immobilien", so Sebastian S. über den Kaufprozess.Auch bei Roswitha D. verlief der Verkauf ihres Familienhauses reibungslos und zügig. Besonders hob sie hervor, wie empathisch Interessenten durch das Haus geführt wurden und wie viel Geduld und Flexibilität das Team zeigte: "Wir waren begeistert von euch. Ihr seid junge Männer, junge Leute gewesen, und gleich zu Beginn habt ihr die Interessenten durch das Haus geführt. Das war sehr angenehm. Mit allem drum und dran waren wir wirklich zufrieden!"Fazit und Ausblick: Wie hochwertige Immobilien in Zukunft verkauft werdenLetztendlich verbindet OLYMP Immobilien praktische Erfahrung, marktgerechte Bewertung, gezieltes Marketing und eigenes Bauexpertenwissen zu einem Servicepaket, das klassische Makler oft nicht bieten können. "Während andere Anbieter austauschbare Standardleistungen liefern, heben wir unsere Objekte durch unsere Thumbstopper-Methode in dervisuellen Darstellung hervor", betont Geschäftsführer Irfan Mandzukic. Der Erfolg gibt ihm recht: Viele hochwertige Objekte wechseln bei OLYMP Immobilien binnen sechs bis maximal zwölf Wochen den Besitzer - meist mit deutlich weniger Aufwand für die Eigentümer.Ein zentraler Unterschied dabei: Bei OLYMP arbeitet nicht, wie sonst im Maklergeschäft üblich, ein einzelner Makler auf eigene Faust - sondern ein eingespieltes Team, das gemeinsam auf den Verkaufserfolg eines jeden Objektes hinarbeitet. Von der Einwertung bis zur Vermarktung, von der Kundenansprache bis zum Abschluss greifen alle Abläufe ineinander.Der Schlüssel also zu erfolgreichen Immobiliengeschäften heutzutage? Das Team und die Strategie müssen stimmen. Hierbei zeigen speziell Erfahrungen wie die von Christian D., Sebastian S. und Roswitha D., dass moderne Vermarktung, ein durchdachtes Verkaufssystem und die gebündelte Expertise eines spezialisierten Teams den Unterschied ausmachen - für Verkäufer wie für Käufer. "Die Kombination aus Maklerexpertise und Bauträgerwissen gibt Verkäufern einfach mehr Sicherheit - am Ende bleibt die Freude am Ergebnis", fasst Adis Halkic von OLYMP Immobilien zusammen. "Daran wollen wir selbstverständlich auch in Zukunft anknüpfen und am Immobilienmarkt neue Maßstäbe setzen."Sie wollen eine Immobilie verkaufen - schnell, professionell und ohne unnötigen Aufwand? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von OLYMP Immobilien (https://www.olymp-immo.de/) und fordern Sie eine kostenfreie Einwertung an!