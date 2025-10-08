DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Mohammed Bin Rashid Library hat die zweite Ausgabe des Dubai International Library and Publishing Summit 2025 angekündigt, der vom 30. Oktober bis zum 1. November unter dem Motto "Die Zukunft der Verlagsbranche" stattfindet. Die Veranstaltung wird über 80 internationale Referenten aus 20 Ländern zusammenbringen und umfasst 6 Keynotes, 45 Podiumsdiskussionen und 16 Workshops, wodurch Dubais Position als globaler Knotenpunkt für kulturellen Dialog und Innovationen im Verlagswesen weiter gefestigt wird.

Der Gipfel wird als strategische Plattform dienen, um Wissen und Kultur zu fördern und die sich wandelnde Rolle von Bibliotheken zur Unterstützung künftiger Generationen hervorzuheben. Es wird untersucht, wie Kreativität und Technologie zusammenwirken, um den Beitrag der arabischen Welt zur globalen Verlagslandschaft zu stärken.

Zu den Hauptthemen gehören die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz, Innovation und digitaler Transformation auf den Verlagssektor sowie das Storytelling in einer Zeit des raschen Wandels. Sessions wie "Voices Across Borders" befassen sich mit der Rolle der Übersetzung bei der Verbindung von Kulturen, während "Letters in Motion" die Kreativität durch Schreiben, Typografie und Kalligrafie feiert. Das Konzept des zielgerichteten Publizierens wird ebenfalls im Mittelpunkt stehen und den wachsenden Bedarf an sozialbewussten und bedeutungsvollen Inhalten unterstreichen.

Während sich die Branche inmitten technologischer Umbrüche und veränderter Lesegewohnheiten weiterentwickelt, werden Diskussionen über Herausforderungen wie Urheberrechte, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und neue Formate für ein jüngeres Publikum geführt. Die Ergebnisse werden praktische Leitfäden für Institutionen und Fachleute darstellen, um sich anzupassen und erfolgreich zu sein, und gleichzeitig die Position der Region innerhalb des globalen Verlagswesens stärken.

Über drei Tage hinweg wird der Gipfel ein umfangreiches Netzwerk aus Verlagen, Universitätsverlagen, Literaturagenten, Buchhändlern und Preisverleihungsorganisationen zusammenbringen. Internationale Verlagsführer wie Penguin Random House, Simon & Schuster und HarperCollins werden sich der Verlagsgemeinschaft der Vereinigten Arabischen Emirate anschließen, die durch die Emirates Publishers Association vertreten wird.

Die Workshops bieten praxisorientiertes Lernen in den Bereichen Übersetzung, Lektorat, Kinderliteratur, Typografie, inklusive Arbeitspraktiken und moderne Verlagsabläufe und vermitteln wertvolle Einblicke für Autoren, Lektoren und Verleger, die sich in einer Branche im Wandel zurechtfinden müssen.

Zu den Programmschwerpunkten gehören außerdem digitale Bücher und Hörbücher, multimediales Storytelling für ein junges Publikum sowie kommerzielle Strategien wie globaler Vertrieb, Marketingtrends und ethische Inhaltserstellung. Ein Schwerpunkt wird darauf liegen, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen traditionellem und digitalem Publizieren zu gewährleisten, den Zugang zu globalen Märkten zu erweitern und ökologische und ethische Verantwortung zu fördern.

Die Registrierung ist kostenlos über: https://dilps.mbrl.ae/

Das Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f539234c-0448-4595-ae6f-cc85b28d594d

shaymaa@hattlan.com