Der Nobelpreis für Chemie geht an drei Forscher aus Japan, Australien und den USA für die Entwicklung von metallorganischen Gerüstverbindungen. Wir erklären, was diese Materialklasse alles kann. Den Nobelpreis für Chemie 2025 erhalten der Japaner Susumu Kitagawa, Richard Robson aus Australien und der US-Forscher Omar Yaghi. Die Forscher werden für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen ausgezeichnet - oder kurz MOFs (Metal-Organic Frameworks). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n