Die DKM 2025 findet heuer am Dienstag, 28.10., und Mittwoch, 29.10., in der Messe Dortmund statt. Dort bietet sich für die Fachbesucherinnen und Fachbesucher auch wieder die Gelegenheit, zu zahlreichen Themen viel Weiterbildungszeit zu sammeln. Welche Kongresse finden statt? Die DKM 2025 steht vor der Tür. Auch im Jahr 2025 können Fachbesucherinnen und Fachbesucher im Rahmen der Messe bei den Kongressen viel Weiterbildungszeit sammeln, um so für Ihren individuellen Wissensvorsprung zu sorgen. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact