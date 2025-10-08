Die Konzept & Marketing GmbH tritt mit einer neuen Marke auf: Unter dem Namen "k+m" präsentiert sich das Unternehmen mit modernisiertem Logo und aufgefrischtem Erscheinungsbild. An bestehenden Verträgen, Leistungen und Ansprechpartnern sowie der Unternehmensstruktur ändert sich nichts. Die Konzept & Marketing GmbH startet mit "k+m" als neuer Marke und der Leitidee "Verlässlich versichert. Persönlich betreut.", Logo und Erscheinungsbild wurden modernisiert. Die Umstellung sei laut Pressemitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
