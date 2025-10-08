EQS-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Finanzierung NORDWEST Handel AG: Erfolgreiche und vorzeitige Verlängerung der Konzernfinanzierung



Dortmund, 08.10.2025 Die NORDWEST Handel AG hat am 30. September 2025 mit der Unterzeichnung eines neu aufgelegten Konsortialkreditvertrags über 132 Mio. € einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Damit konnte rund ein Jahr vor der ursprünglichen Fälligkeit der bisherigen Finanzierung die Grundlage für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung frühzeitig gelegt werden. Der Kreditvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren wurde gemeinsam mit renommierten Finanzpartnern unter Führung der Commerzbank AG sowie der DZ BANK AG abgeschlossen. In Summe beteiligen sich sechs Institute an der neuen Finanzierung. Hiermit einhergehend konnte zudem eine deutliche Ausweitung des Kreditvolumens von bisher 52,5 Mio. € auf nunmehr 132 Mio. € realisiert werden. Die gesicherte Finanzierung stärkt nicht nur die laufende Liquidität, sondern ermöglicht gezielte Investitionen - insbesondere in den Neubau des sich derzeit im Bau befindlichen Logistikzentrums in Alsfeld, ein zentrales Element der Zukunftsstrategie. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.252 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.



