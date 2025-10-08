Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Canada Nickel Company Inc., Green Bridge Metals Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi (externe Autorin) · Erstveröffentlichung: 07.10.2025, 19:25 Zürich/Berlin Batterien sind das Nonplusultra der Energiewende. Und so wächst die Nachfrage nach ihnen und den darin verbauten Rohstoffen weiter stark an. So sind in China, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital