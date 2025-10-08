Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Meridian Mining UK Societas und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi (Externe Redakteurin) · Erstveröffentlichung: 06.10.2025, 15:38, Zürich/Berlin Der Aufwärtstrend beim Kupfer ist nicht neu, seit Mai geht es preislich bergauf. Die Stilllegung der weltweit zweitgrößten Kupfermine, der Grasberg-Mine in Indonesien, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.