Der Goldpreis hat mit über 4.000 US-Dollar je Unze ein historisches Rekordhoch erreicht. Während Anleger in das Edelmetall flüchten, geraten Schmuckhersteller zunehmend unter Kostendruck. Ein historischer Meilenstein: Gold knackt 4.000 US-Dollar Am 8. Oktober 2025 wurde eine historische Schwelle überschritten: Der Spotpreis für eine Unze Gold erreichte 4.036,22 US-Dollar, während die US-Futures für Dezember bei 4.058 US-Dollar notierten. Seit Jahresbeginn ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
