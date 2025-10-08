Sobha Realty hat starke Anfangsverkäufe in seiner Vorzeigeprojektentwicklung Downtown UAQ Sobha Realty bekanntgegeben und damit das wachsende Investorenvertrauen in Umm Al Quwain als nächstes Küstenwachstumszentrum der VAE bekräftigt.

Downtown UAQ Sobha Realty (Photo: AETOSWire)

Bereits eine Woche nach dem Start bestätigte der Bauträger, dass über 50 der Einheiten in den ersten drei Wohntürmen verkauft wurden ein neuer Maßstab für Verkaufsgeschwindigkeit in den nördlichen Emiraten.

Die 25 Millionen Quadratfuß umfassende Projektentwicklung, die sich entlang der natürlichen Uferpromenade von Umm Al Quwain befindet, wird als Coastal Skyline of the Future vergegenwärtigt. Das Projekt vereint erstklassige Wohnungen, Gewerbezentren, Hotellerie-Angebote und Lifestyle-Annehmlichkeiten, um ein außergewöhnliches Wohnerlebnis zu schaffen. Mehr als die Hälfte der Gesamtfläche ist für Freiflächen und Grünzonen bestimmt, um modernes Leben mit ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen.

Der Entwicklungsplan erstreckt sich über 11 Kilometer unberührter Uferpromenade und umfasst über 7 Kilometer ununterbrochenen Naturstrand, zwei Marinas, landschaftlich gestaltete Boulevards und zukunftssichere Mobilitätslösungen wie Wassertaxis. Darüber hinaus umfasst er das UAQ Trade Centre, erstklassige Büroflächen sowie Freizeiteinrichtungen und stärkt damit seine Position als Mixed-Use-Destination.

Der erste Wohnkomplex, Sobha Aquamont, wurde Anfang dieses Jahres vorgestellt und umfasst drei Türme mit Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen direkt am Wasser. Entsprechend der Designphilosophie von Sobha Realty, die auf Luxus, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit fokussiert, maximieren die Türme das natürliche Licht und den Blick auf die Küste.

"Umm Al Quwain entwickelt sich zu einem äußerst attraktiven Ziel sowohl für Bewohner als auch für Investoren, die erstklassiges Küstenwohnen in einer naturnahen Umgebung suchen", sagte Francis Alfred, Managing Director von Sobha Realty. "Die starke Verkaufsresonanz auf Downtown UAQ spiegelt sowohl das Vertrauen in die Vision von Sobha Realty als auch die wachsende Attraktivität von Umm Al Quwain als Markt mit langfristigem Wachstumspotenzial wider."

Downtown UAQ Sobha Realty ist nicht nur eine Ergänzung des wachsenden VAE-Portfolios an Luxus-Wohnanlagen von Sobha Realty, sondern unterstreicht auch den Ruf des Unternehmens für technische Exzellenz und nachhaltige Stadtplanung. Es betont außerdem die wachsende Dynamik von gemischt genutzten Küstenprojekten in den VAE, die ein steigendes Interesse sowohl bei inländischen Käufern als auch bei internationalen Investoren wecken.

Mit der Aufstellung eines neuen Verkaufsmaßstabs in der ersten Woche hat sich Downtown UAQ Sobha Realty als eine der ehrgeizigsten und vielversprechendsten Küstendestinationen der Region positioniert.

Pritha Chatterjee Leiterin PR und Corporate Communications bei Sobha Realty

pritha.chatterjee@sobharealty.com