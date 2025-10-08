Neural-Portfolio-Unternehmen Hanf.com meldet starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 mit 65 % Umsatzwachstum, positivem Cashflow und zweistelliger operativer Marge; weiteres Wachstum 2025; Umsätze im ersten Halbjahr um 31 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Toronto, Ontario - (8. Oktober 2025) - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) ("Neural" oder das "Unternehmen"), ein ethnobotanisches Wirkstoffforschungsunternehmen mit Schwerpunkt auf therapeutischen Lösungen für psychische Erkrankungen, gibt zusammen mit seinem Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc. ("CWE", tätig unter Hanf.com), einer der führenden Hanf- und CBD-basierten Handelsplattformen in Deutschland, die geprüften Finanzergebnisse von Hanf.com für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt.

Neural hält derzeit nach Abschluss einer strategischen Investitions- und Optionsvereinbarung am 26. Mai 2025 einen Anteil von 30,75 % an CWE. Damit erhält Neural einen indirekten Zugang zu CWE's wachsenden europäischen Aktivitäten (siehe Neural-Pressemitteilungen vom 13. August 2025 und 28. Mai 2025).

CWE GJ2024

Diese geprüften Abschlüsse wurden gemäß den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt und von Ovadia Kriheli & Co., Wirtschaftsprüfer, einem unabhängigen Mitgliedsunternehmen von BOKS International, geprüft.

- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 stieg deutlich um 65 % auf 7,1 Mio. $ (4,4 Mio. €), verglichen mit 4,3 Mio. $ (2,65 Mio. €) im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023. Das Umsatzwachstum wurde sowohl durch die Eröffnung neuer Filialen (eigene und Franchise-Standorte) als auch durch höhere Umsätze bestehender Geschäfte dank eines erweiterten Produktportfolios und günstiger Marktdynamiken im Bereich Wellness-Produkte getrieben.

- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2024 stieg um 69 % auf 4,1 Mio. $ (2,53 Mio. €), verglichen mit 2,4 Mio. $ (1,48 Mio. €) im Vorjahr. Die Bruttomarge verbesserte sich um etwa 1,5 Prozentpunkte auf 58,1 % (Vorjahr: 56,6 %).

- Operatives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 lag bei 838.378 $ (517.392 €)- ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Verlust von 633.583 $ (391.006 €) im Jahr 2023.

- Positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit führte zu liquiden Mitteln und Äquivalenten in Höhe von 489.238 $ zum 31. Dezember 2024, verglichen mit 228.356 $ (140.926 €) zum 31. Dezember 2023 - ein Anstieg um 114 %.

Erstes Halbjahr 2025 - sechs Monate bis zum 30. Juni 2025

Vorläufige, ungeprüfte von der Geschäftsleitung erstellte Finanzinformationen für das Halbjahr 2025 zeigen ein anhaltendes Umsatzwachstum von rund 31 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - mit einem Gesamtumsatz von geschätzt etwa 5,0 Mio. $ (3,09 Mio. €) / (H1-2024: 3,85 Mio. $ / 2,38 Mio. €). Die Bruttomarge ging auf ca. 39 % zurück (H1-2024: ca. 59 %), da ein größerer Umsatzanteil über margenärmere Großhandelskanäle statt über den Einzelhandel erzielt wurde. Vertriebs- und Verwaltungskosten blieben mit ca. 39 % des Umsatzes weitgehend stabil, wobei die allgemeinen Verwaltungskosten leicht stiegen, bedingt durch neue Aufwendungen im Zusammenhang mit der Börsennotierung. Insgesamt war das Halbjahr operativ nahezu ausgeglichen mit etwa 0,001 Mio. $ (0,00062 Mio. €) Gewinn (H1-2024: 0,725 Mio. $ / 0,45 Mio. €). Die Rentabilität blieb auf normalisierter operativer Basis positiv, unterstützt durch die weitere Expansion des Filialnetzes (eigene und Franchise-Geschäfte) sowie die Einführung neuer Wellness- und CBD-Produktlinien.

Diese vorläufigen Ergebnisse basieren auf internen Managementberichten und wurden noch nicht geprüft. Endgültige Zwischenabschlüsse werden im anstehenden Business Acquisition Report ("BAR") enthalten sein, den Neural gemäß National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations einreichen wird.

Kommentar des CEO

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, kommentierte: "Das Geschäftsjahr 2024 war ein transformatives Jahr für CWE. Wir haben Rekordumsätze erzielt, die Rentabilität wiedererlangt und gleichzeitig einen positiven Cashflow erzielt. Unsere starke Leistung im ersten Halbjahr 2025 spiegelt die Wirksamkeit unseres Geschäftsmodells und die günstigen Marktdynamiken im Bereich Natur-Wellness wider. Mit der Expansion unserer eigenen und Franchise-Hanf.com-Filialen sowie mehreren neuen exklusiven Produktlinien glauben wir, dass CWE auf dem besten Weg ist, Europas führendes CBD- und Wellness-Einzelhandelsnetzwerk zu werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten."

Anstehende Einreichung des Business Acquisition Report

Neural plant, den BAR in Bezug auf den Erwerb von 30,75 % an CWE European Holdings Inc. innerhalb der vorgeschriebenen 75 Tage nach Ausübung der Serie-A-Option (siehe Neural-Pressemitteilung vom 13. August 2025) einzureichen. Der BAR wird CWE's geprüfte Jahresabschlüsse für 2024 sowie ungeprüfte Zwischenabschlüsse für H1 2025 gemäß IFRS enthalten.

Über Neural Therapeutics Inc.

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen in der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Arzneimittel gegen psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzstörungen, darunter Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens beruht auf dem strategischen Einsatz von sub-halluzinogenen Dosen aus Meskalinextrakt, um Sicherheit und Skalierbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit zu gewährleisten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc., einem führenden deutschen CBD-Händler unter der Marke Hanf.com, zur Übernahme von bis zu 100 % von CWE in einem mehrstufigen Verfahren. Die Transaktion soll Neural eine erweiterte kommerzielle Präsenz in Europa verschaffen, während das Kerngeschäft in der Wirkstoffforschung und mentaler Gesundheit bestehen bleibt. Am 12. August 2025 schlossen Neural und CWE den ersten Teil der Transaktion ab, wodurch Neural 30,75 % an CWE erwarb.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

Vorsichtshinweise und regulatorische Angaben

Darstellungsgrundlage: Sofern nicht anders angegeben, sind alle Finanzzahlen in kanadischen Dollar angegeben. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sind geprüfte IFRS-Ergebnisse von CWE European Holdings Inc.; Vergleichszahlen für 2023 sind ungeprüft. Vorläufige Daten für das erste Halbjahr 2025 sind ungeprüft, stammen aus den Managementkonten und können sich nach Abschluss von Prüfverfahren ändern. Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Zahlen erheblich von den endgültigen Angaben im BAR abweichen können.

Nicht-GAAP-Kennzahlen: Bestimmte Begriffe wie Bruttogewinn, operativer Gewinn und Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit haben unter IFRS keine standardisierte Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für IFRS-basierte Ergebnisse betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen ("FLS") bezüglich u. a. der erwarteten Leistung von CWE European Holdings Inc., dem Zeitpunkt der Einreichung des BAR, künftigen Geschäftseröffnungen, Neueinführungen von Produkten, strategischen Zielen von Neural und der Fähigkeit, die geltenden kontinuierlichen Offenlegungspflichten zu erfüllen. FLS basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Informationen zu verlassen. FLS sind häufig an Formulierungen wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "plant" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Es handelt sich nicht um historische Tatsachen, sondern um Prognosen künftiger Ereignisse, die naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. FLS sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis sowie durch die in den Einreichungen von Neural unter www.sedarplus.ca beschriebenen Risikofaktoren eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Aussagen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweis zu US-Wertpapierrecht: Die Wertpapiere von Neural Therapeutics Inc. wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahme vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Neural in den Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Finanzergebnisse, CWE Holdings, GJ 2024

Diese geprüften Jahresabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt und von Ovadia Kriheli & Co., Wirtschaftsprüfer, einem unabhängigen Mitgliedsunternehmen von BOKS International, geprüft.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/269635 . Für die Umrechnung zwischen kanadischen Dollar und Euro wird keine Haftung übernommen. Die Umrechnungskurse basieren auf dem Datum vom 08.10.2025



