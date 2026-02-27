Toronto, Ontario - 26. Januar 2026 - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) ("Neural" oder das "Unternehmen"), ein auf ethnobotanische Wirkstoffforschung spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzabhängigkeiten, gibt gemeinsam mit seiner Beteiligung CWE European Holdings Inc. ("CWE"), tätig unter der Marke Hanf.com - einem der führenden CBD-Einzelhändler in Deutschland - bekannt, dass CWE gemäß der Pressemitteilung vom 21. Juli 2025 die ersten kommerziellen Lieferungen der Produkte von Ritual Herbs erhalten hat.

Hanf.com verfügt über die exklusiven Vertriebsrechte für Ritual Herbs in Deutschland, und der Verkauf über die bestehenden Vertriebskanäle wurde nun aufgenommen.

Wachsender Markt für nikotinfreie Kräuterprodukte

Der europäische Markt für nikotinfreie Kräuterzigaretten wird Prognosen zufolge zwischen 2022 und 2030 mehr als verdoppeln und ein geschätztes Volumen von rund 350 Mio. US-Dollar erreichen. Diese Entwicklung spiegelt einen allgemeinen Konsumentenwandel hin zu Produkten mit verbessertem Wellness-Profil im Vergleich zu traditionellen tabakbasierten Angeboten wider.

Parallel dazu steigt der Cannabiskonsum in Deutschland weiter an. Der Anteil der Personen mit Cannabiskonsum innerhalb der letzten zwölf Monate erhöhte sich von 4,6 % im Jahr 2012 auf 8,8 % im Jahr 2021 und weiter auf 9,8 % im Jahr 2024.

Das Rauchen stellt weiterhin die dominierende Konsumform dar und macht rund 88,6 % des Konsums aus. Vor diesem Hintergrund positionieren sich die nikotin- und tabakfreien Kräutermischungen von Ritual Herbs als zugängliches Alternativ-Basismaterial für den Cannabiskonsum, das - soweit gesetzlich zulässig - Tabak ersetzen kann.

Mit einem adressierbaren Markt von geschätzt über 4,5 Millionen Konsumenten, einem wachsenden stationären Filialnetz (derzeit 19 Standorte), einer etablierten E-Commerce-Plattform sowie einem expandierenden Großhandelsgeschäft sieht sich Hanf.com gut positioniert, diese Marktchance zu nutzen und zusätzliche Umsätze zu generieren.

Management-Kommentar

"Die Sicherung der exklusiven Vertriebsrechte für Deutschland für die Produktlinie von Ritual Herbs stellt einen weiteren bedeutenden Wachstumstreiber für Hanf.com dar", erklärte Ronnie Jaegermann, CEO von CWE European Holdings Inc. "Mit unserem wachsenden Filialnetz, unserer starken Online-Präsenz und dem expandierenden B2B-Großhandelskanal entwickelt sich Hanf.com zunehmend zu einem wichtigen Infrastrukturpartner für den legalen CBD- und Cannabismarkt in Deutschland. Ein breites und differenziertes Produktportfolio ist ein wesentlicher Treiber für Kundenfrequenz im deutschen Markt - Ritual Herbs stärkt unsere Wettbewerbsposition zusätzlich."

Über Ritual Herbs

Ritual Herbs hat ein Portfolio handgefertigter Kräutermischungen entwickelt, die sich an Konsumenten richten, die pflanzliche Alternativen zu traditionellen Tabakprodukten suchen. Die Marke adressiert die wachsende Nachfrage nach zusatzstofffreien und nikotinfreien Rauchalternativen, insbesondere im wellness-orientierten und cannabisnahen Marktumfeld.

Die Produkte von Ritual Herbs basieren auf mehrjähriger interner Forschung und Entwicklung und nutzen proprietäre Verarbeitungsverfahren, darunter Fermentation, Wärmebehandlung, Rollen und präzises Schneiden. Jede botanische Zutat wird vor der Mischung individuell verarbeitet; einzelne Rezepturen enthalten bis zu 27 verschiedene Kräuter und Wurzeln. Dieser Ansatz soll ein konsistentes Raucherlebnis gewährleisten und eine klare Differenzierung im Segment der Kräutermischungen ermöglichen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Mischungen von Ritual Herbs als Tabakalternative gedacht sind, einschließlich einer möglichen Verwendung als Basismaterial für den Cannabiskonsum - soweit nach geltendem Recht zulässig.

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzabhängigkeiten, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit.

Die innovative Entwicklungsstrategie des Unternehmens basiert auf der Verwendung sub-halluzinogener Dosen von Mescalin-Extrakt mit dem Ziel, Sicherheit und Skalierbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit zu erhalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD- und Hanf-Einzelhändler in Deutschland unter der Marke Hanf.com. Im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion kann Neural bis zu 100 % an CWE erwerben. Ziel der Transaktion ist es, die kommerzielle Präsenz von Neural in Europa auszubauen und gleichzeitig den Fokus auf Wirkstoffforschung und Innovation im Bereich psychischer Gesundheit beizubehalten.

Am 12. August 2025 wurde die erste Phase der Transaktion abgeschlossen, in deren Rahmen Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE erwarb. Neural und CWE arbeiten weiterhin an den weiteren Transaktionsstufen und werden über wesentliche Entwicklungen informieren.

Rechtlicher Hinweis (Cautionary Disclaimer)

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ("Forward-Looking Statements"). Dazu gehören unter anderem Aussagen hinsichtlich des kommerziellen Marktstarts, des Vertriebs und der erwarteten Marktakzeptanz der Produkte von Ritual Herbs in Deutschland; des Wachstums und der Expansion der Einzelhandels-, Online- und Großhandelsaktivitäten von Hanf.com; der Größe und Entwicklung des europäischen Marktes für nikotin- und tabakfreie Kräuterprodukte; der erwarteten Vorteile aus der strategischen Beteiligung von Neural an CWE sowie der allgemeinen Geschäftsstrategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen des Managements, insbesondere hinsichtlich Konsumentenverhalten, regulatorischer Rahmenbedingungen, Marktbedingungen, Lieferketten sowie der weiteren Entwicklung der legalen CBD- und Cannabismärkte in Deutschland und Europa. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

Hierzu zählen unter anderem Änderungen gesetzlicher oder regulatorischer Rahmenbedingungen, Veränderungen der Konsumentenpräferenzen, Wettbewerbsdruck, operative Risiken, Lieferkettenrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit der Beteiligung von Neural an CWE.

Neural übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Risikofaktoren sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen von Neural unter www.sedarplus.ca dargestellt.

Die Wertpapiere von Neural Therapeutics Inc. sind nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

