PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten hat sich die Stimmung am Mittwoch wieder etwas aufgehellt. Nach zwei trüben Handelstagen gewannen die wichtigsten Aktienindizes nun jeweils rund ein Prozent. "Anleger bleiben wegen der Aussicht auf eine konjunkturelle Aufhellung im kommenden Jahr am Ball", merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets an.

Für etwas Beruhigung sorgten jüngste Nachrichten aus Frankreich: Der Premier des Landes, Sébastien Lecornu, hofft nach ersten Gesprächen mit den Parteien auf eine Lösung der Regierungskrise ohne Neuwahlen. Es gebe den gemeinsamen Willen, bis Ende des Jahres einen Haushalt zu verabschieden, sagte Lecornu. "Und dieser Wille schafft natürlich eine Bewegung und eine Annäherung, die die Aussicht auf eine Auflösung des Parlaments in weite Ferne rücken lassen." Der französische Leitindex Cac 40 stieg überdurchschnittlich stark an und gewann am Ende 1,07 Prozent auf 8.060,13 Punkte.

Der EuroStoxx 50 legte um 0,64 Prozent auf 5.649,73 Punkte zu. Außerhalb des Euroraums zog der schweizerische SMI um 1,01 Prozent auf 12.648,11 Zähler an. Der britische FTSE 100 stieg um 0,69 Prozent auf 9.548,87 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht hatte./la/he

EU0009658145, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545