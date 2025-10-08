© Foto: Omar Marques - picture allianceSchon im kommenden Jahr sollen Kunden des US-Mobilfunkanbieters Verizon per Satellit telefonieren und surfen. Für den SpaceX-Konkurrenten AST SpaceMobile ist der Deal ein Meilenstein. Die Aktie ist nicht zu stoppen.Die Aktie von AST SpaceMobile zündet am Mittwoch und legt zeitweise mehr als 13 Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Verizon bekannt gab. Die Vereinbarung soll es Verizon-Kunden ermöglichen, ab 2026 satellitengestützte Mobilfunk-Breitbanddienste zu nutzen - und das überall, vom Wanderweg bis hin zum Stadtzentrum. Der Vertrag, der auf einer bereits 2024 angekündigten strategischen Partnerschaft basiert, wird das bestehende 850 Megahertz …Den vollständigen Artikel lesen ...
