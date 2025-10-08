Private Equity rückt auch dank ELTIF 2.0 bei Privatanlegern in den Fokus. Doch wer seine Kunden gut beraten will, muss die Besonderheiten der Anlageklasse verstehen. Warum sich der Blick abseits der Börse lohnt und worauf es jetzt ankommt, erklärt Nico Auel, Vorstand von Munich Private Equity. Private Equity ist schon lange kein Nischenthema mehr. Was früher fast ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten war, rückt immer stärker für Privatanleger in den Fokus - nicht zuletzt durch neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
