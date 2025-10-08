Krypto News: MACD Golden Cross deutet auf Bitcoin Rallye über 150.000 $ hin

Bitcoin hat in den letzten Tagen ein neues Allzeithoch über 126.000 $ erreicht. Nun deutet ein wichtiges technisches Signal darauf hin, dass die Rallye noch lange nicht vorbei sein könnte: Der MACD-Indikator steht kurz davor, ein Golden Cross zu bilden. Könnte dieses Signal der Startschuss für den nächsten großen Bitcoin-Schub in Richtung 150.000 $ sein?

Neues ATH könnte schon bald wieder übertroffen werden

Die Leitwährung des Kryptomarktes hat es gerade wieder geschafft. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober schoss der Kurs auf ein neues Allzeithoch in die Höhe. Erstmals wurde die 126.000-$-Marke überschritten und ein ATH bei 126.198 $ gesetzt.

Vorangegangen war eine starke Bitcoin-Rallye von unter 109.000 $ auf das Allzeithoch innerhalb von nur einer Woche. Von seinem Höchststand ist BTC nun zwar wieder ein kleines Stück zurückgefallen, wird aber nach wie vor bei soliden 122.600 $ gehandelt. Das bringt die Marktkapitalisierung heute auf 2,44 Billionen $.

Quelle: Coinmarketcap.com

In den Augen vieler Analysten könnte dies jedoch erst der Beginn einer noch deutlich größeren Rallye gewesen sein. Der renommierte Investor und Bitcoin-Analyst Lark Davis hat jüngst in einem Post darauf aufmerksam gemacht, dass sich im Bitcoin-Chart, genauer beim MACD-Indikator, eine sehr positive Entwicklung abzeichnet. Der steht nämlich kurz davor, ein sogenanntes Golden Cross zu bilden.

Ein Golden Cross beschreibt das bullische Signal, wenn eine kurzfristige Durchschnittslinie, wie der 50-Tage-Durchschnitt, eine langfristige, etwa den 200-Tage-Durchschnitt, von unten nach oben durchkreuzt. Das deutet oft auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung hin.

Davis verweist zudem darauf, was in der Vergangenheit passiert ist, nachdem der MACD-Indikator ein Golden Cross gebildet hat. Im Oktober 2023 kam es nämlich zu einer massiven Rallye um 164,79 %. Beim nächsten Golden Cross im Oktober 2024 folgte ein Anstieg um 89,34 %, und beim letzten Golden Cross, welches sich im Mai 2025 ereignete, gab es immerhin einen Anstieg um 31,34 %.

Bitcoin could be gearing up for a massive pump soon.



Here's why:



The last 3 times the weekly MACD printed a golden cross, Bitcoin pumped hard.



- October 2023: +164%

- October 2024: +89%

- May 2025: +31%



And another golden cross is forming right now.



Even a 30% pump here… pic.twitter.com/7LCFocdh6C - Lark Davis (@TheCryptoLark) October 7, 2025

Geht man von diesen historischen Entwicklungen aus, die auf die letzten Golden-Cross-Situationen beim MACD folgen, könnte BTC also auch dieses Mal weiteres Wachstum bevorstehen. Schon eine Kurssteigerung um 30 % würde vom aktuellen Niveau eine Rallye auf deutlich über 150.000 $ bedeuten.

Institutionelles Interesse am BTC-Akkumulieren steigt wieder deutlich an

Abgesehen vom positiven MACD-Signal gibt es noch zahlreiche weitere Faktoren, die eine solche Rallye derzeit begünstigen würden. So ist die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin wieder auf einem Höchststand angelangt.

Die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen in den letzten Tagen immense Zuflüsse. Seit Ende September fließen täglich mehr als eine halbe Milliarde Dollar in die Bitcoin-Spot-ETFs, und am 6. Oktober gab es sogar den zweithöchsten Ein-Tages-Nettozufluss in der Geschichte dieser Fonds, ganze 1,205 Milliarden $ wurden an diesem Tag investiert.

Quelle: Farside.co.uk

Die gesteigerte institutionelle Nachfrage lässt sich unter anderem auf die günstige makroökonomische Situation zurückführen. Im September hat die FED schließlich erstmals seit langem wieder eine Leitzinssenkung vorgenommen. Weitere Zinssenkungen scheinen im Kontext einer sinkenden Inflation und eines schwächelnden Arbeitsmarktes bis zum Jahresende sehr wahrscheinlich.

So werden Kredite wieder günstiger, frische Liquidität kommt auf den Markt, und der Risikoappetit großer Investoren steigt. Das könnte die Nachfrage nach Bitcoin bis zum Jahresende noch einmal deutlich erhöhen.

Historisch gesehen handelt es sich beim Oktober und November ohnehin um die Monate, in denen Bitcoin am besten performen kann. Im Verlauf der letzten 12 Jahre lag die durchschnittliche Monatsrendite in diesen beiden Monaten bei rund 20 % beziehungsweise 40 %. Sollte es tatsächlich zu einem solchen Kursboom kommen, könnten davon nicht nur BTC selbst, sondern vor allem auch junge Altcoins profitieren, die Mehrwert für das Bitcoin-Ökosystem schaffen wollen.

Bitcoin Hyper will mit einer L2-Lösung die Skalierungsprobleme von Bitcoin lösen

Bitcoin steht als Leitwährung des Kryptomarktes vor einem zentralen Problem: der Skalierbarkeit. Die bereits vor über 15 Jahren gelaunchte Bitcoin-Blockchain kann der heutigen Nachfrage kaum noch gerecht werden. Transaktionen dauern oft Minuten oder teils sogar Stunden und kosten mehrere Dollar. Das macht BTC heute kaum noch attraktiv für die Nutzung in Micropayments oder DeFi-Anwendungen.

Jüngere Blockchains wie Solana laufen um ein Vielfaches effizienter. Eine Layer-2-Blockchain könnte hier Abhilfe schaffen, da über sie Transaktionen ausgelagert und beschleunigt werden könnten. Genau dieses Ziel verfolgt das junge Krypto-Projekt Bitcoin Hyper.

Quelle: Bitcoinhyper.com

Hier wollen die Developer eine echte Layer-2-Lösung für Bitcoin entwickeln. Sie soll auf der Solana Virtual Machine aufbauen und dadurch besonders viel Effizienz bieten. Mit Bitcoin Hyper könnten Transaktionen in Zukunft ausgelagert und deutlich beschleunigt werden. Dementsprechend groß ist das Wachstumspotenzial, das viele Anleger in dem Projekt sehen, vorausgesetzt, die Entwickler sind erfolgreich und können ihre Vision umsetzen.

Spannend für Anleger ist in diesem Kontext, dass Bitcoin Hyper über eine native Kryptowährung namens HYPER verfügt, in die derzeit noch in der Presale-Phase investiert werden kann. So kann hier aktuell noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,013085 $ pro Token HYPER gekauft werden. Auf diesem Weg kamen bislang schon über 22 Millionen $ von interessierten Investoren zusammen, die die Chance für einen frühen und günstigen Einstieg in dieses vielversprechende Projekt genutzt haben.

