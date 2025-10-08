Wall Street wendet sich Bitcoin zu: Morgan Stanley empfiehlt Krypto-Allocation

Lange hat sich die Wall Street gegen das Thema Kryptowährungen gewehrt und versucht, gegen das Thema anzugehen. Doch eine sehr bekannte Investmentbank beginnt nun sogar damit, Bitcoin für Anleger zu empfehlen, allerdings unter einer Bedingung. Branchengrößen an der Wall Street wie J.P. Morgan CEO Jamie Dimon haben in der Vergangenheit immer wieder negative Kommentare zum Thema Bitcoin fallengelassen und damit Aufmerksamkeit erregt. Spätestens mit der Einführung von ETFs ist das Thema aber auch bei den Geldhäusern immer mehr angekommen.

Morgan Stanley empfiehlt bis zu 4% Bitcoin-Allocation

Die Investmentbank Morgan Stanley beginnt nun sogar, Kunden eine Anlage in Kryptos zu empfehlen. Konkret empfahl das Geldhaus in einer Studie für Multi-Asset-Portfolios eine Krypto-Allokation zwischen null und vier Prozent, abhängig von der jeweiligen Risikotoleranz. Aber nur wer sehr chancenorientiert sei, sollte vier Prozent auf Kryptowährungen setzen.

Die Analysten warnten dementsprechend: "Während die aufstrebende Anlageklasse in den letzten Jahren überdurchschnittliche Gesamtrenditen und eine sinkende Volatilität verzeichnet hat, könnten Kryptowährungen in Zeiten makroökonomischer und marktbezogener Belastungen eine höhere Volatilität und höhere Korrelationen mit anderen Anlageklassen aufweisen." Trotz dieser eher geringen Allokation sorgte die Nachricht bei vielen Anlegern und Experten für eine enorm positive Reaktion. Hunter Horsley, CEO des Investmentmanagers Bitwise, bezeichnete den Bericht als "großartige" Neuigkeit.

J.P. Morgan sieht Bitcoin bei 165.000 US-Dollar

Auch andere Investmenthäuser an der Wall Street werden immer wohlwollender, wenn es um das Thema Bitcoin geht. In einer neuen Studie haben beispielsweise die Experten von J.P. Morgan ihr Kursziel für den Bitcoin aktualisiert, was auf Basis des aktuellen Niveaus eine Upside von 40 Prozent impliziert. Konkret ergaben die Modellrechnungen von J.P. Morgan, dass die Mutter aller Kryptowährungen bis zum Jahresende auf 165.000 US-Dollar steigen soll.

Ein wesentlicher Faktor in dieser Betrachtung ist die Kurs-Rallye bei Gold, denn die Verteuerung des Edelmetalls lässt das digitale Gold im Vergleich wesentlich attraktiver wirken. Weiterhin sehen die Analysten der Großbank einige fundamentale Treiber für den Bitcoin-Preis in Form der steigenden Staatsdefizite, der wachsenden geopolitischen Unsicherheit und der weiteren Abwertung des US-Dollars. Die Akzeptanz von Bitcoin an der Wall Street schreitet also weiter voran und gleichzeitig werden die großen Adressen immer bullischer.

