XRP-Crash droht: Top-Trader Peter Brandt warnt vor 22% Rückgang

Der Kryptomarkt zeigt sich heute deutlich schwächer. Nach den kräftigen Kursbewegungen der vergangenen Tage setzen zahlreiche Coins zur Korrektur an. Besonders XRP verliert mit einem Minus von rund fünf Prozent in den letzten 24 Stunden an Boden. Schon zuvor fehlte es dem Token an Momentum, ein nachhaltiger Ausbruch über die psychologisch wichtige 3-US-Dollar-Marke blieb aus. Im Vergleich zu anderen Altcoins hinkt XRP weiterhin hinterher, nun droht laut Experten der nächste größere Rückschlag.

Peter Brandt identifiziert absteigendes Dreieck bei XRP

Der renommierte Charttechniker Peter Brandt warnt vor einer möglichen Abwärtsbewegung beim XRP-Kurs. Auf Basis klassischer Chartmuster erkennt er aktuell die Ausbildung eines absteigenden Dreiecks. Dies ist eine Formation, die laut der technischen Analyse typischerweise auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Dieses Muster entsteht, wenn die Tiefpunkte konstant bleiben, während die Hochpunkte sukzessive tiefer ausfallen.

Brandt betont, dass die entscheidende Unterstützungslinie bei 2,68743 US-Dollar liegt. Sollte der Kurs unter dieses Niveau fallen und dort schließen, würde das Verkaufssignal aktiviert. Das daraus abgeleitete Kursziel liege bei etwa 2,22 US-Dollar, was einem weiteren Rückgang von rund 22 Prozent entspricht. Dies ist also ein Zeichen nachlassender Kaufkraft bei XRP.

Kritische Unterstützungsmarke bereits unterschritten

Auch eine neue Analyse von CryptoWZRD zeigt ein kurzfristig angeschlagenes, aber technisch spannendes Bild für XRP. Der Trader erkennt, dass der Coin aktuell stark vom Kursverlauf des Bitcoin abhängt und dessen Rücksetzer spiegelt. Auf dem Tageschart schloss XRP deutlich bärisch, was auf ein schwächeres Momentum hindeutet. Dennoch lag der Fokus des Traders auf der Intraday-Struktur, da sich im Bereich um 2,8850 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone befand.

Aktuell notiert XRP bei rund 2,86 US-Dollar und liegt damit unterhalb der entscheidenden Unterstützungsmarke von 2,8850 US-Dollar. Dieser Bereich galt laut technischer Analyse als kurzfristig bullische Zone, deren Halten eine Gegenbewegung hätte auslösen können. Da der Kurs nun darunter gefallen ist, verschlechtert sich das technische Bild spürbar. Bleibt die Rückeroberung dieser Marke aus, würde sich das bärische Szenario weiter festigen.

Bitcoin Hyper Presale als Alternative zum schwächelnden XRP

Während XRP schwächelt, richten spekulative Anleger ihren Blick zunehmend auf vielversprechende Krypto-Presales. Im Zentrum dieser Bewegung steht Bitcoin Hyper (HYPER), ein Projekt, das Bitcoin mit der technischen Leistungsfähigkeit der Solana Virtual Machine (SVM) verbindet. Das Ziel ist die Effizienz von Solana mit der Unveränderlichkeit und Sicherheit der Bitcoin-Blockchain zu vereinen. Über eine sogenannte Canonical Bridge werden Bitcoins aus dem Mainnet gesperrt und als tokenisierte Assets in das Hyper-System überführt.

Die Stärke von Bitcoin Hyper liegt in seiner Parallelverarbeitung. Während traditionelle Blockchains Transaktionen nacheinander abwickeln, erlaubt das SVM-Framework mehrere gleichzeitige Prozesse. Der aktuelle Presale hat bereits über 22 Millionen US-Dollar eingesammelt, was ein klarer Hinweis auf das wachsende Vertrauen in dieses Modell ist. Der HYPER Token kann mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Kreditkarte erworben werden und ermöglicht Staking mit rund 55 Prozent jährlicher Rendite.

