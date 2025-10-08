Anzeige
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
WKN: 524090 | ISIN: DE0005240907
08.10.2025 18:33 Uhr
PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Erfolgskurs - Die Gesellschaft steigert das operative Halbjahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Erfolgskurs - Die Gesellschaft steigert das operative Halbjahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B.M.P. Pharma Trading AG: Konzern weiterhin auf Erfolgskurs

Die Gesellschaft steigert das operative Halbjahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

Norderstedt (pta000/08.10.2025/18:00 UTC+2)

B.M.P. Pharma Trading AG weiterhin auf Erfolgskurs. Die Gesellschaft steigert das operative Halbjahresergebnis im Geschäftsjahr 2025

- B.M.P. Pharma Trading AG steigert das Halbjahresergebnis um 10,3% im Vergleich zum Vorjahr - Erhöhte Umsatzprognose und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt - Wachstumskurs wird fortgesetzt - Ertragsbudget für 2025 auf stark erhöhten Niveau

Norderstedt, 08. Oktober 2025 - Die B.M.P. Pharma Trading AG, ein international tätiges Handelsunternehmen für pharmazeutische Wirkstoffe, verzeichnet im laufenden Geschäftsjahr 2025 eine deutlich positive Geschäftsentwicklung. Nach vorläufigen Berechnungen übertreffen sowohl Umsatz als auch Ergebnis die bisherigen Erwartungen erheblich

Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten Monaten des Jahres 2025 um rund 9,25 % auf 41,03 Mio. EUR (Vorjahr: 37,55 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg überproportional um 10,3 % auf 2,98 Mio. EUR (Vorjahr: 2,70 Mio. EUR). Die positive Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus einer anhaltend hohen Nachfrage nach pharmazeutischen Wirkstoffen, sowie aus der erfolgreichen Erweiterung des internationalen Vertriebsnetzwerks.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hebt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2025 an. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund 8 % (bisher: 6 %) sowie ein EBIT im Bereich von 4,2 bis 4,5 Mio. EUR (bisher: 4,0 Mio. EUR).

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG: "Die anhaltend starke Nachfrage und unsere strategischen Investitionen in globale Lieferketten und Partnerschaften zahlen sich aus. Wir konnten in einem anspruchsvollen Marktumfeld sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich steigern. Dies bestätigt unsere Wachstumsstrategie und unsere Position als verlässlicher Partner der internationalen Pharmaindustrie sowie der Nahrungsmittelergänzungsindustrie. Das Umfeld war im ersten Halbjahr 2025 durch einen sehr starken Euro, anhaltende geopolitische Unsicherheiten - insbesondere durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten - sowie deutliche Preisrückgänge, vor allem bei Produkten aus China, geprägt und stellte für uns eine erhebliche Herausforderung bei der Zielerreichung dar. Umso erfreulicher ist es, dass wir uns jederzeit auf unsere Stärken verlassen können. Mein persönlicher Dank richtet sich an das gesamte Team der B.M.P. Pharma Trading AG: Ihr habt wieder einmal Außergewöhnliches geleistet!"

Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt der Vorstand seine positive Prognose.

Der Halbjahresabschluss 2025 steht auf der Webseite www.bmp.ag zum Download zur Verfügung https://www.bmp.ag/ investor-relations/

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      B.M.P. Pharma Trading AG 
           Bornbarch 16 
           22848 Norderstedt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Henning A. Nau, Vorstand 
Tel.:         +49 40 64 55 68-0 
E-Mail:        bmp@bmp.ag 
Website:       www.bmp.ag 
ISIN(s):       DE0005240907 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759939200542 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
