PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 08, 2025, die weltweit führende KI-basierte Beschäftigungsplattform, gab heute die Einführung von Alfie bekannt, dem branchenweit ersten KI-Assistenten, der während des gesamten globalen Beschäftigungszyklus geprüfte und vertrauenswürdige Compliance-Informationen liefert.

Alfie basiert auf der proprietären Compliance-Datenbank von Pebl, die mehr als 185 Länder abdeckt, und wandelt komplexe Vorschriften in klare, umsetzbare Leitlinien um, damit Unternehmen schnell, präzise und sicher globale Teams einstellen, einarbeiten und verwalten können.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen bietet Pebl kostenlosen, offenen Zugang zu länderspezifischen Einstellungsanforderungen, vollständigen Kostenvoranschlägen und Einblicken in die Compliance , bevor ein Interessent Kunde von Pebl wird. Das bedeutet, dass Unternehmen Märkte sofort und einfach bewerten und vergleichen können.

"Alfie setzt neue Maßstäbe im Bereich der globalen Beschäftigung, indem es komplexe Vorschriften in Echtzeit in klare, konforme Leitlinien umwandelt", so Francoise Brougher, CEO von Pebl. "Mit Alfie können Führungskräfte aus der Wirtschaft neue Märkte sicher bewerten, Kosten prognostizieren und innerhalb weniger Minuten von der Angebotsanfrage zur konformen Einstellung übergehen."

Alfie ist vollständig in die Global Work Platform von Pebl integriert und unterstützt jede Phase des Beschäftigungsprozesses:

Entdecken Sie internationale Personalbeschaffung: Erhalten Sie Zugang zu länderspezifischen Einstellungsanforderungen, Kostenschätzungen und Compliance-Informationen, auch wenn Sie kein Kunde von Pebl sind. Weitere Informationen dazu finden Sie hier (https://signup.hellopebl.com/self-signup).

In wenigen Minuten einstellen und einarbeiten: Dank einer benutzerfreundlichen Self-Service-Erfahrung können Unternehmen die Kosten im Voraus einsehen und innerhalb weniger Minuten vom Angebot zum Vertragsabschluss gelangen. Alfie überprüft Dokumente und Verträge und liefert Echtzeit-Updates, um einen konformen Onboarding-Prozess in über 185 Ländern sicherzustellen.

Personalplanung und -strategie: Lokale Daten und Erkenntnisse ermöglichen einen sicheren Markteintritt und eine strategische Szenarioplanung.

Sofortige Unterstützung: Konversationsorientierte, kontextbezogene Antworten mit nahtloser Übergabe an einen menschlichen Experten, wenn erforderlich.

Proaktive Compliance: In Kürze wird Alfie Teams auf regulatorische Änderungen hinweisen, bevor diese in Kraft treten.



Warum dies wichtig ist

Die globale Personalbeschaffung erfordert heute Schnelligkeit und Präzision, aber die Einhaltung von Vorschriften wird immer komplexer. In vielen Märkten erschweren sich ständig weiterentwickelnde Vorschriften es Unternehmen, ohne Risiko zu expandieren. Verstöße gegen Compliance-Vorschriften können die Expansion verzögern, zusätzliche Kosten verursachen und Unternehmen Strafen aussetzen. Durch die Kombination von einem Jahrzehnt Fachwissen mit zuverlässiger Echtzeit-KI, die den Compliance-Anforderungen entspricht, setzt Pebl einen neuen Standard für eine konforme und sichere globale Expansion.

Entdecken Sieneue Märkte und beginnen Sie noch heute mit der Einstellung von Mitarbeitern.

Über Pebl

Pebl ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen für den globalen Arbeitsmarkt und verfügt über eine führende Plattform, die auf einem Jahrzehnt lokaler Kenntnisse und Compliance-Expertise basiert. Pebl unterstützt Unternehmen mithilfe von KI-Anleitung in Echtzeit dabei, Talente in über 185 Ländern schnell einzustellen, einfach zu bezahlen und zu verwalten. Alfie, der KI-Assistent von Pebl, liefert sofortige, geprüfte Antworten in über 50 Sprachen, unterstützt durch ein globales Netzwerk von Rechts- und Personalbeschaffungsexperten. Pebl verfügt über mehr Arbeitsgenehmigungen als jeder andere Arbeitgeberoder vernetzen Sie sich mit uns in den sozialen Medien auf LinkedIn| Instagram

