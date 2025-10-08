Astera Labs könnte stark von der Partnerschaft zwischen AMD und OpenAI profitieren. Citi sieht das Kursziel bei 275 US-Dollar ? ein Potenzial von fast 25?Prozent nach oben. Die Aktie von Astera Labs könnte in den kommenden Monaten deutlich steigen, nachdem Advanced Micro Devices (AMD) und OpenAI am Montag ein milliardenschweres Infrastruktur-Abkommen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben haben. Laut einer Analyse der Investmentbank Citi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
