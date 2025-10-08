© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Wie weit kann die Rallye noch gehen? Oder erleben wir bald, dass eine gewaltige KI-Blase platzt?Wir stehen erst ganz am Anfang - irgendwo im dritten oder vierten Jahr eines neuen Zeitalters. Eines Superzyklus, der größer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. So kann man von KI denken. Das ist aber nur eine Meinung. [spotify]1jbGqYMjkDwxogxk14Qn19[/spotify] Die andere Meinung etwa ist: Wir befinden uns in einer gefährlichen Aufwärtsspirale einer unglaublichen Überbewertung, die ihresgleichen in der Geschichte sucht, und so noch nie da war. Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth diskutieren die Möglichkeit eines Crashs.Dabei geht es um einzelne Titel wie Palantir, die mit einem …