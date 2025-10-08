Es ist der ewige Streit der Prinzipien: Value gegen Growth. Unterbewertung gegen Wachstum. Bis heute tobt der Grundsatzkonflikt, ob Anleger besser auf unterbewertete Aktien oder auf Wachstumsstars setzen sollten. 2025 lautet die Antwort eindeutig: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Vor allem die KI-Stars wie AMD, Broadcom oder Nvidia dominieren die Börsen. Value-Aktien tun sich im aktuellen Umfeld deutlich schwer - doch das könnte sich bald ändern. Value-Aktien wurden schon oft abgeschrieben - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
