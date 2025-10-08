Gold hat die 4.000-Dollar-Marke geknackt und seit Jahresbeginn spektakuläre 54 Prozent zugelegt. Analysten bleiben weiter optimistisch. Was treibt den Hype, wo lauern Risiken? Gold hat inzwischen die magische 4.000-Dollar-Marke geknackt - ein Meilenstein, der selbst erfahrene Marktbeobachter staunen lässt. Am Dienstag erreichte das Edelmetall im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch von 4.072 Dollar je Unze, bevor es sich knapp darunter stabilisierte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
