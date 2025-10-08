Bitcoin: Das digitale Gold erobert das globale Finanzsystem

Marcus Landau Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.

An den Finanzmärkten findet eine leise Revolution statt: Institutionelle Anleger, Fondsmanager und Vermögensverwalter trennen sich in großem Stil von US-Staatsanleihen - und setzen stattdessen auf Gold und Bitcoin. Milliardenbeträge fließen in Vermögenswerte, die sich staatlicher Kontrolle entziehen und auf Knappheit statt Schulden basieren. Gold und Bitcoin werden zu den neuen Sicherheitsankern in einer Welt, in der das Vertrauen in Papiergeld bröckelt.

Während Asset-Manager US-Staatsanleihen abstoßen, fließt Kapital in Gold und Bitcoin. Der digitale Wertspeicher erreicht ein Rekordhoch, profitiert von klaren Gesetzen - und wird zum Symbol einer neuen, unabhängigen Geldordnung.

