Mittwoch, 08.10.2025
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
DZ Bank
Bitcoin: Das digitale Gold erobert das globale Finanzsystem

Während Asset-Manager US-Staatsanleihen abstoßen, fließt Kapital in Gold und Bitcoin. Der digitale Wertspeicher erreicht ein Rekordhoch, profitiert von klaren Gesetzen - und wird zum Symbol einer neuen, unabhängigen Geldordnung.

Bitcoin verdrängt US-Staatsanleihen

An den Finanzmärkten findet eine leise Revolution statt: Institutionelle Anleger, Fondsmanager und Vermögensverwalter trennen sich in großem Stil von US-Staatsanleihen - und setzen stattdessen auf Gold und Bitcoin. Milliardenbeträge fließen in Vermögenswerte, die sich staatlicher Kontrolle entziehen und auf Knappheit statt Schulden basieren. Gold und Bitcoin werden zu den neuen Sicherheitsankern in einer Welt, in der das Vertrauen in Papiergeld bröckelt.





Endlos Zertifikat: Bitcoin Future

DW541H
Quelle: DZ BANK: Geld 08.10. 16:55:35, Brief 08.10. 16:55:35
75,65 EUR75,80 EUR 0,76%Basiswertkurs: 123.080,00 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: CME , 16:46:04
Basispreis-Knock-Out-Barriere-
Hebel-Abstand zum Basispreis in %-
Abstand zum Knock-Out in %-Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,001

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





