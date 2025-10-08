© Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-BildfunkObwohl sich am Markt eine von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Blase gebildet habe, gibt es laut Josh Brown, CEO und Mitbegründer von Ritholtz Wealth Management, noch immer zahlreiche "echte Projekte","Natürlich gibt es eine Blase. Aber das bedeutet nicht, dass es keine realen Projekte gibt, die weltverändernde Ergebnisse hervorbringen werden. Man sollte nicht annehmen, dass, nur weil es einige spekulative Aktivitäten gibt, deshalb alles Spekulation ist", sagte Brown gegenüber CNBC. Anleger sind derzeit angespannt, da die Aktienmärkte - insbesondere im KI-Sektor - weiterhin beeindruckendes Wachstum verzeichnen, obwohl die Sorge wächst, dass Investoren die Fähigkeit vieler Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen ...
