Goldman Sachs teilte mit, dass Investoren aufgrund der zunehmenden Wettbewerbsintensität im KI-Bereich wachsam bleiben sollten. Das Wachstum der Marktplayer könne belastet, die Stabilität des Marktes gefährdet werden.Laut einer Analyse von Goldman Sachs zeigt der Aktienmarkt zwar Anzeichen, die an frühere Blasenphasen erinnern, doch die steigenden Kurse der Tech-Unternehmen sind derzeit nicht das Ergebnis irrationaler Spekulation. Vielmehr, so die Analysten, sei der derzeitige Aufschwung hauptsächlich durch fundamentales Wachstum und nicht durch überzogene Erwartungen oder spekulative Investitionen getrieben. In einer Mitteilung an ihre Kunden am Mittwoch erklärte Goldman Sachs, dass der …
