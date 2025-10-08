AMD sorgt mit einer strategischen Partnerschaft mit OpenAI für Aufsehen und liefert künftig leistungsstarke MI450-GPUs an den KI-Giganten. Der Milliarden-Deal umfasst eine Infrastrukturleistung von bis zu 6 Gigawatt sowie Aktienoptionen für OpenAI - ein Zeichen enger wirtschaftlicher Verflechtung. Die Märkte reagierten begeistert: Die AMD-Aktie stieg stark, Analysten sprechen von einem potenziellen Wendepunkt im KI-Wettlauf mit Nvidia.Angriff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
