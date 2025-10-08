Dieser Tech-Pionier hebt seine Wachstumsziele dank KI-Boom deutlich an. Der einstige PC-Riese wird zum heimlichen Gewinner der zweiten KI-Welle. Dell Technologies erlebt an der Wall Street ein spektakuläres Comeback. Der einstige PC-Pionier steigt in die Riege der großen KI-Profiteure auf - und das nicht zufällig. Während Nvidia, Microsoft und Meta die Schlagzeilen dominieren, hat Dell leise, aber entschlossen ein zweites Leben begonnen: als Infrastruktur-Gigant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
