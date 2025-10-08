Durch mehr als 8 Integrationen wird Armis Centrix mit dem Fortinet Security Fabric kombiniert, um blinde Flecken zu eliminieren, die Durchsetzung zu automatisieren und die Cyberresilienz von Unternehmen weltweit zu stärken

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, und Fortinet (NASDAQ: FTNT), der weltweit führende Anbieter im Bereich Cybersecurity, der die Konvergenz von Networking und Security antreibt, gaben heute eine erweiterte Partnerschaft bekannt, die es globalen Organisationen ermöglicht, Sicherheitsprogramme zu vereinfachen und die Cyberresilienz zu stärken.

Armis bietet umfangreiche Informationen dazu, welche Assets mit dem Netzwerk verbunden sind und warum sie Risiken ausgesetzt sind. Dies verbessert die Fähigkeit von Fortinet, Empfehlungen zum Schutz gefährdeter Assets zu geben und Richtlinien durchzusetzen. Gemeinsam bieten Armis und Fortinet Asset-Transparenz sowie Management- und Durchsetzungsfunktionen, die Sicherheitsteams dabei helfen, architektonische Verbesserungen vorzunehmen, Sicherheitsprogramme zu automatisieren und die moderne, erweiterte Angriffsfläche zu schützen, damit Organisationen in puncto Sicherheit proaktiver reagieren können.

"Kunden sind es leid, fragmentierte Sicherheitstools zu nutzen, die nicht miteinander interagieren. Sie möchten erstklassige Lösungen, die gemeinsam komplexe, reale Probleme lösen", sagte Nadir Izrael, Mitgründer und CTO von Armis. "In unserer Partnerschaft mit Fortinet geht es darum, Sicherheitsprogramme grundlegend zu vereinfachen und Sicherheitsteams durch wirklich integrierte Verteidigungsmechanismen ein selbstbewusstes Handeln zu ermöglichen. Für Organisationen ist es eine enorme Wende, Bedrohungen zuvorkommen zu können, anstatt kontinuierlich auf sie zu reagieren."

"Bei Fortinet steht der Kunde an erster Stelle. Unsere Unternehmenskultur basiert auf Offenheit, Teamarbeit und Innovation. Die Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen wie Armis, um ausgeklügelte Angriffe zu stoppen, zeigt, dass wir unseren Kunden zuhören", sagte John Whittle, Chief Operating Officer von Fortinet. "Wir liefern die widerstandsfähigsten Bedrohungsdaten und fortschrittlichste KI der Branche, unterstütz durch das KI-Patentportfolio von Fortinet dem größten im Bereich der Cybersecurity. Durch die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Armis erhalten Kunden einheitliche Transparenz und integrierte Schutzmechanismen für ihre wachsenden digitalen Angriffsflächen."

Gemeinsam liefern Armis CentrixTMund FortiOS, die Grundlage des Fortinet Security Fabric, ein einheitliches Sicherheitsökosystem, das unvergleichliche Transparenz, Risikokontext in Echtzeit, mehr Anreicherung und automatisierte Durchsetzung für die moderne Angriffsfläche bietet. Die kombinierte Lösung hilft Unternehmen mit mehr als acht gemeinsamen Integrationen, blinde Flecken zu eliminieren, Bedrohungen schneller zu erkennen und abzuwehren und intelligente Richtlinien großflächig durchzusetzen, um Cyberprogramme zu optimieren und zu verbessern.

Kunden versuchen, Probleme wie die Identifizierung von Assets und die Durchsetzung geeigneter Richtlinien nacheinander anzugehen. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, diese Probleme gleichzeitig zu lösen. Dazu werden Integrationen implementiert, die die Asset Intelligence Engine von Armis nutzen, die über 6,5 Milliarden Geräte-Assets verfolgt, mit Empfehlung und Anwendung von Richtlinien und Funktionen von Produkten wie FortiGate, FortiNAC und FortiManager. Zudem sollen SecOps-Produkte von Fortinet wie FortiSOAR, FortiSIEM, FortiEDR und FortiAnalyzer angereichert werden.

Diese Kooperation hat eine gemeinsame Mission: Die Optimierung von Sicherheitsprogrammen und die Befähigung von Organisationen, den komplexen Cyberbedrohungen von heute selbstbewusst gegenüberzutreten. Indem sie ihre Stärken vereinen, wählen Armis und Fortinet einen vereinheitlichten Ansatz, um Organisationen einen vollständigen, intelligenten und proaktiven Verteidigungsmechanismus zur Sicherung ihrer gesamten digitalen Umgebung an die Hand zu geben.

Weitere Informationen über die Partnerschaft zwischen Armis und Fortinet finden Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Über Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) ist eine treibende Kraft bei der Entwicklung der Cybersecurity und der Konvergenz von Networking und Security. Unsere Mission ist es, Menschen, Geräte und Daten überall zu schützen. Deshalb ist unser Portfolio von über 50 Produkten der Enterprise-Klasse das größte integrierte Angebot auf dem Markt, das bewährte Cybersecurity überall dort bietet, wo Sie sie benötigen. Über eine halbe Millionen Kunden vertrauen auf Fortinet-Lösungen, die zu den am häufigsten implementierten, am meisten patentierten und am meisten validierten der Branche gehören. Das Fortinet Training Institute, eines der größten und umfangreichsten Schulungsprogramme der Branche, soll Schulungen und neue Karrieremöglichkeiten im Bereich der Cybersecurity jedem zugänglich machen. Die Kooperation mit angesehenen Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Bereich, darunter Computer Emergency Response Teams ("CERTS"), Regierungsstellen und Wissenschaft, ist ein fundamentaler Aspekt des Engagements von Fortinet für die Verbesserung der Cyberresilienz weltweit. FortiGuard Labs, die elitäre Organisation von Fortinet für Bedrohungsinformationen und Forschung, entwickelt und verwendet modernste Machine-Learning- und KI-Technologien, um Kunden zeitgerecht und konsistent erstklassigen Schutz und umsetzbare Bedrohungsdaten zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fortinet.com, im Fortinet Blog und bei FortiGuard Labs.

