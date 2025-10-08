© Foto: ZUMAPRESS.com | Leigh Vogel - picture allianceDie Deutsche Bank hebt das Kursziel für Northrop Grumman an und sieht eine starke Zukunft für das Unternehmen. Analyst Scott Deuschle erwartet massives Wachstum und nennt Katalysatoren für das Aktienwachstum.Die Deutsche Bank sieht Northrop Grumman gut für die Zukunft positioniert und hat die Aktie des Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmens von Halten auf Kaufen hochgestuft. Das Kursziel wurde von 575 auf 700 US-Dollar angehoben, was einem potenziellen Gewinn von 13 Prozent entspricht. Analyst Scott Deuschle verwies auf das erwartete starke Wachstum des freien Cashflows nach 2028, das insbesondere mit dem Übergang des Stealth-Bombers B-21 Raider von Northrop Grumman von Cash-Verlusten zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
