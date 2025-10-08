Guidepost Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für in- und ausländische Untersuchungen, Compliance-Lösungen, Monitoring sowie Sicherheits- und Technologieberatung, gab heute die Ernennung von Thomas Courtice zum Regionalleiter, EMEA, für den Bereich Sicherheits- und Technologieberatung bekannt. Courtice wird internationale Kundenprojekte beaufsichtigen, das internationale Sicherheitsteam leiten und Maßnahmen zur Ausweitung der Firmenpräsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika anführen.

"Thomas hat tiefgreifende Erfahrung bei dem Entwurf und der Bereitstellung innovativer Sicherheitslösungen für einige der komplexesten und risikoreichsten Umgebungen der Welt", sagte Julie Myers Wood, CEO von Guidepost Solutions. "Seine Führung wird unsere Fähigkeit stärken, Kunden in ganz EMEA maßgeschneiderte Lösungen zu bieten und dabei die Sicherheit und Resilienz kritischer Infrastruktur, Rechenzentren, Unternehmensbüros und Regierungseinrichtungen sicherzustellen."

Courtice kommt mit über einem Jahrzehnt weltweiter Erfahrung in physischer und technischer Sicherheit, Risikomanagement und Standortbewertungen zu Guidepost Solutions. Er hat erfolgreich groß angelegte Sicherheitsprogramme für multinationale Unternehmen, Regierungseinrichtungen und Rechenzentren weltweit entwickelt und bereitgestellt. Zuletzt war Courtice Direktor und regionaler Spezialist für physische Sicherheit bei UBS Business Solutions, wo er für globale Compliance gesorgt, Risikoberatung geleistet und den Entwurf und die Implementierung von Sicherheitsinfrastrukturoperationen in Großbritannien, Irland, auf den Channel Islands, in den Niederlanden und Südafrika beaufsichtigt hat.

Des Weiteren hatte Courtice beratende Rollen bei Cornerstone GRG Ltd und Mitie Group Ltd inne, wo er die Kundenberatung zu Sicherheitsinstallationen leitete und auf diese Weise die Unternehmenssicherheit und Projekte zur Veränderung der Governance förderte. Sein Hintergrund umfasst die Unterstützung von Initiativen zur Terrorismusbekämpfung und Informationssammlung in Afghanistan, Afrika und Nahost, wo er für die Sicherheit bei hochriskanten Geschäftsreisen und die Einhaltung von Richtlinien zur physischen Sicherheit verantwortlich war.

Guidepost Solutions bedient Kunden in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt, unter anderem in EMEA, mit unternehmensweiten Sicherheitslösungen. Mit Courtice als Leiter des Bereichs für Sicherheit und Technologie in EMEA ist die Firma gut aufgestellt, um das Wachstum zu beschleunigen und seine globale Präsenz auszuweiten.

Über Guidepost Solutions LLC

Guidepost Solutions ist ein führendes Unternehmen für in- und ausländische Untersuchungen, Compliance-Lösungen, Monitoring sowie Sicherheits- und Technologieberatung. Wir arbeiten weltweit, wo auch immer Sie uns brauchen, oder aus einem unserer Büros in Bogotá, Chicago, Dallas, Honolulu, London, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Miami, New York, Palm Beach, Phoenix, San Francisco, Seattle, Singapur, Walnut Creek und Washington, DC. Weitere Informationen finden Sie unter www.guidepostsolutions.com.

