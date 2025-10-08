Partnerschaft führt zu direkt auf Verbraucher abzielenden Kauf, höherem Wert eines Spielers und neuen globalen Umsatzchancen

Xsolla, ein führender globaler Vermarkter von Videospielen, hat heute eine Partnerschaft mit Tyranno Studios, dem Entwickler des populären mobilen Spiels Spin Tycoon bekannt gegeben. Gemeinsam werden die Unternehmen Spin Tycoon mit Xsolla's Web Shop auf den Markt bringen. So können Spieler In-Game-Inhalte direkt und sicher kaufen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251007671102/de/

(Graphic: Xsolla)

Durch die Einbettung von Web Shop können Spieler von Spin Tycoon nahtlos plattformübergreifend einkaufen, was das Spiel für sie flexibler und abwechslungsreicher gestaltet. Und die Entwickler können so den Umsatz steigern und die Beziehung zur Community vertiefen.

"Die Zusammenarbeit mit Xsolla zur Einbettung des Web Shop war für uns eine Wende," sagte Michael Rubinelli, Chief Gaming Officer von Tyranno Studios. "Mit Spin Tycoon verfolgen wir das Ziel, Spielern eine möglichst spannende und lohnende Erfahrung zu bieten. Dank dieser Partnerschaft können wir dieses Versprechen erfüllen, denn das Kauferlebnis wird einfacher, schneller und lohnender."

Die Einbettung von Web Shop in Spin Tycoon fällt mit der anstehenden globalen Expansion des Spiels zusammen. Zuerst erfolgt die Einführung in ausgesuchten Regionen, gefolgt von Nordamerika und Westeuropa.

"Xsolla stellt Entwicklern Tools bereit, die wirkungsvoll sind," sagte Chris Hewish, President von Xsolla. "Wir sind stolz darauf, mit Tyranno Studios bei Spin Tycoon zusammenzuarbeiten. Dank Web Shop können sie ihren Spielern mehr bieten, sie besser an sich binden und ihr Geschäft global ausweiten."

Der Spin Tycoon Web Shop ist ab Oktober live, nach der Einführung des Spiels als mobile Version. Mehr erfahren Sie unter: xsolla.pro/spin-tycoon

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Mehr Informationen finden Sie unter: xsolla.com

Über Tyranno Studios

Tyranno Studios ist ein unabhängiges Studio zur Entwicklung von mobilen Spielen. Sie kreieren für Spieler spannende, leicht zugängliche und lohnende Games. Tyranno Studios vereint Leidenschaft für Innovation mit Design, das der Community gefällt. Erprobte Technik und Kreativität sind typisch für Spiele, die sowohl gelegentliche als auch leidenschaftliche Spieler ansprechen. Das bekannteste Game ist Spin Tycoon das dank seines hohen Unterhaltungswerts Spieler weltweit verbindet.

Mehr erfahren Sie unter: tyranno.io

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251007671102/de/

Contacts:

Mediakontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com