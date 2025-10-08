Abbvie - ABBV: Berenberg-Bank JETZT mit "KAUFEN"!

Kursziel 270 USD!

Skyrizi & Rinvoq lösen Humira als Umsatzbringer für Abbvie ab! Marktführer bei Immunologie!

Abbvie (ABBV) - ISIN US00287Y1091

Rückblick: Mit einem Kursplus von rund 30 Prozent beeindruckte die Abbvie-Aktie in den vergangenen sechs Monaten. Zuletzt orientierte sich das Wertpapier weitegehend am 20er-EMA. Der jüngste Rücksetzer vom Allzeithoch lässt uns auf den nächsten Move warten, der in Kürze einen neuen Höchstand erreichen könnte.

Abbvie-Aktie: Chart vom 08.10.2025, Kürzel: ABBV Kurs: 231.24 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Auch wenn eine weitere Annäherung an die grüne 20-Tagelinie wünschenswert wäre, könnten Trader bei Kursen im Bereich der letzten Tageshochs bereits in Long-Richtung einsteigen um den nächsten Bounce nicht zu verpassen. Mittels Measured Move kommen wir auf ein Kursziel bei circa 255 und liegen damit deutlich unter dem von der Berenberg-Bank genannten.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Kursen unter der unteren gelben Linie könnte das Interesse an der Abbvie-Aktie erst einmal verpuffen, sodass wir auf neue Setups warten würden. Angesichts der starken Produktpipeline würden wir aber an der bullischen Einschätzung festhalten.

Meinung

Die Analysten der Berenberg-Bank stufen die Aktie des US-Pharmakonzerns AbbVie auf "Kaufen" hoch und sehen ein Kursziel von 270 USD, was einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent entspricht. AbbVie hat den Umsatzrückgang nach dem Patentablauf des Blockbusters Humira erfolgreich abgefedert, da neue Medikamente wie Skyrizi und Rinvoq stark wachsen. Das Unternehmen erzielt mit seinen Forschungsinvestitionen Renditen über den Kapitalkosten und baut seine Präsenz in der Onkologie mit Hilfeder Antikörper-Wirkstoff-Konjugate weiter aus. Zusätzlich stärkt AbbVie durch Übernahmen im Bereich der Neurowissenschaften, etwa mit dem Wirkstoff Epkinly gegen Lymphome, seine Produktpipeline. Auch das Ästhetik-Geschäft, unter anderem durch die Übernahme von Allergan, sorgt für stabile Cashflows. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15 für 2026 gilt die Aktie im Branchenvergleich als günstig bewertet, weshalb Berenberg AbbVie als attraktive Value-Perle mit deutlichem Kurspotenzial einschätzt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 408.50 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1663 Millionen USD

Meine Meinung zu Abbvie ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ariva.de/aktien/abbvie-inc-aktie/news/abbvie-aktie-zum-einstieg-bereit-value-perle-mit-25-prozent-11757150

Veröffentlichungsdatum: 08.10.2025

Autor: Thomas Canali

